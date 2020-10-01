Российского журналиста обстреляли в Карабахе

Инцидент произошел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе. Еловский в составе делегации, в которую кроме него входили несколько иностранных журналистов, осматривал дома, пострадавшие в результате бомбардировок. В центре города журналист начал записывать короткие интервью местных жителей, как вдруг в нескольких десятках метров от него раздались взрывы.