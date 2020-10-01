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Российского журналиста обстреляли в Карабахе

Павел Тиунов
1 час назад
Заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский попал под обстрел в Нагорном Карабахе. В настоящее время журналист находится в бомбоубежище, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СМИ.
Российского журналиста обстреляли в Карабахе
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе. Еловский в составе делегации, в которую кроме него входили несколько иностранных журналистов, осматривал дома, пострадавшие в результате бомбардировок. В центре города журналист начал записывать короткие интервью местных жителей, как вдруг в нескольких десятках метров от него раздались взрывы.
«К счастью, рядом был подвал, и мы все туда побежали», - цитирует телеканал слова Еловского.
В результате обстрела пострадали два французских журналиста, представляющих издание Le Monde.
Как сообщал «Рамблер», ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан развязали военное сопротивление на фоне спора о территориальной принадлежности непризнанной республики. При этом стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.
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