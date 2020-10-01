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В Москве обокрали экс-депутата Госдумы 

Павел Тиунов 35 минут назад
В Москве обокрали экс-депутата Госдумы
Фото: РИА Новости
Преступники вскрыли автомобиль бывшего депутата Государственной думы РФ Анатолия Петрова, сообщает «Московский комсомолец». Добычей злоумышленников стали личная сумка экс-парламентария и деньги.
Инцидент произошел на 47-ом километре МКАД на парковке автосалона «Мейджер Авто». 64-летний Петров оставил свою Toyota Camry на 45 минут. Этого времени хватило преступникам, чтобы вскрыть дверь авто и похитить его сумку, в которой лежали документы и деньги. Злоумышленники «обогатились» всего на 6 500 рублей.
Петров написал заявление в полицию. В настоящее время идет расследование.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса из сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер рассказала, что стала жертвой телефонного мошенничества. Артистка воспользовалась предложением подставного сотрудника Сбербанка установить на телефон специальное приложение, с помощью которого преступники получили доступ к ее счетам и в результате похитили крупную сумму денег.
Комментарии
Происшествия , Анатолий Петров , Зоя Бербер , Сбербанк России , Госдума , Московский комсомолец , Москва
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