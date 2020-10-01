В Москве обокрали экс-депутата Госдумы 

Инцидент произошел на 47-ом километре МКАД на парковке автосалона «Мейджер Авто». 64-летний Петров оставил свою Toyota Camry на 45 минут. Этого времени хватило преступникам, чтобы вскрыть дверь авто и похитить его сумку, в которой лежали документы и деньги. Злоумышленники «обогатились» всего на 6 500 рублей.

Петров написал заявление в полицию. В настоящее время идет расследование.