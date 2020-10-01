ФСБ задержала воров за кражу подаренной Путиным иконы 

Все новости на карте

Сотрудники ФСБ МВД задержали воров, похитивших из Валдайского Иверского монастыря икону Божией Матери, которая была подарена президентом России Владимиром Путиным . Об этом в четверг, 1 октября, сообщает ТАСС.

Задержаны два члена преступной группы. Ими оказались жители города Волхов Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело.

Как уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк , преступление было совершено в ночь на первое сентября. Похитители приплыли к острову на лодке и проникли на территорию монастыря, сделав подкоп под воротами. Из храма они украли напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую Владимир Путин подарил монастырю в 2001 году.

Часть похищенного нашли в гараже одного из фигурантов дела.