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ФСБ задержала воров за кражу подаренной Путиным иконы 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудники ФСБ и МВД задержали воров, похитивших из Валдайского Иверского монастыря икону Божией Матери, которая была подарена президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает ТАСС.
Задержаны два члена преступной группы. Ими оказались жители города Волхов Ленинградской области.
Возбуждено уголовное дело.
Как уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступление было совершено в ночь на первое сентября. Похитители приплыли к острову на лодке и проникли на территорию монастыря, сделав подкоп под воротами. Из храма они украли напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую Владимир Путин подарил монастырю в 2001 году.
Часть похищенного нашли в гараже одного из фигурантов дела.
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Происшествия , Видео , Криминал , Ирина Волк , Владимир Путин , ФСБ , МВД , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС
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