Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео 

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Очевидцы в США сняли на видео крушение F-35B. Соответствующую запись разместил на своей странице в Instagram пользователь с ником aviationdaily.

Американский истребитель пятого поколения F-35B столкнулся с самолетом-заправщиком KC-130J в небе над США. Инцидент произошел 30 сентября недалеко от базы Эль-Сентро в Калифорнии во время дозаправки в воздухе.

Пилот воздушной боевой машины успел вовремя катапультироваться, ему была оказана медицинская помощь. Самолет-заправщик совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Thermal Airport. Экипаж воздушного судна не пострадал.