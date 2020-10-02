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Ефремов недоплатил сыну погибшего в ДТП 

Lenta.ru и ещё 22 24 минуты назад
Ефремов недоплатил сыну погибшего в ДТП
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов недоплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом потерпевший Виталий Захаров заявил в интервью телеканалу «Москва 24».
По его словам, артист погасил только 600 тысяч рублей из 800 тысяч рублей, присужденных судом в качестве морального ущерба. Деньги ему передал новый адвокат актера. Защитник Виталия Сергей Аверцев подтвердил выплаченную сумму, указав, что в апелляционной жалобе артист пишет о другом.
Адвокат пояснил, что в дополнении к жалобе на приговор от 25 сентября Ефремов сообщил, что «полностью компенсировал моральный вред в размере 800 тысяч рублей». Но лишь 29 сентября защитник артиста Филиппов вышел с потерпевшим на переговоры, а 1 октября привез деньги, добавил Аверцев.
По его мнению, в российской судебной практике сложилась несправедливая тенденция, когда моральный вред компенсируется в незначительных суммах.
1 октября сообщалось, что Ефремов выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в 800 тысяч рублей.
Виталий Захаров изначально предъявил актеру иск на 6,5 миллиона рублей, а позднее увеличил ее до 7,5 миллиона из-за хамства, которое услышал от артиста в суде.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября актер был приговорен к восьми годам лишения свободы.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виталий Захаров
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