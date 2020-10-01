В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой 

Четверо подростков устроили драку со стрельбой из сигнального устройства в Петербурге, у них изъяты нож, кастет и балаклава, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"У дома 5 по Балканской площади вечером 30 сентября между компанией несовершеннолетних и 19-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого одним из подростков был произведен выстрел из сигнального пускового устройства. В результате выстрела пострадавших нет", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в конфликте участвовали подростки 16-17 лет, среди которых две девушки. "У участников конфликта изъят нож, кастет и балаклава. Все четверо несовершеннолетних помещены в медучреждение до ожидания приезда законных представителей", — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Обстоятельства инцидента уточняются.