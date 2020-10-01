В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой 

"У дома 5 по Балканской площади вечером 30 сентября между компанией несовершеннолетних и 19-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого одним из подростков был произведен выстрел из сигнального пускового устройства. В результате выстрела пострадавших нет", — сказано в сообщении.