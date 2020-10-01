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В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой
Фото: РИА Новости
Четверо подростков устроили драку со стрельбой из сигнального устройства в Петербурге, у них изъяты нож, кастет и балаклава, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"У дома 5 по Балканской площади вечером 30 сентября между компанией несовершеннолетних и 19-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого одним из подростков был произведен выстрел из сигнального пускового устройства. В результате выстрела пострадавших нет", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в конфликте участвовали подростки 16-17 лет, среди которых две девушки. "У участников конфликта изъят нож, кастет и балаклава. Все четверо несовершеннолетних помещены в медучреждение до ожидания приезда законных представителей", — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Обстоятельства инцидента уточняются.
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Происшествия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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