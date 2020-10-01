Пропавшую два года назад женщину нашли в море

Рыбаки вблизи колумбийского города Пуэрто-Коломбия выловили из моря живую женщину, которая пропала два года назад. Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: lenta.ru lenta.ru

В субботу, 26 сентября, рыбак Роланд Висбал и его друг Густаво отправились на рыбалку и заметили в море человека. Дрейфовавшая на волнах женщина подняла руку, чтобы позвать на помощь. Позже выяснилось, что она была на плаву около восьми часов и страдала от истощения и переохлаждения.

Рыбаки бросили женщине спасательный круг и с помощью веревки подняли ее на борт лодки. Попытки поговорить со спасенной не увенчались успехом: она не отвечала на вопросы и плакала на камеру. Рыбаки доставили женщину в больницу. Там пациентку идентифицировали — ей оказалась 46-летняя Анджелика Гайтан, которая перестала выходить на связь с семьей два года назад.

Позже Гайтан заявила, что 20 лет страдала от домашнего насилия, которое началось с первой беременностью.

«Муж бил меня, оскорблял и был жесток. Во время второй беременности насилие продолжалось, но я не могла уйти от него, потому что девочки были маленькие», — пояснила она.

Колумбийка сообщала о побоях в полицию, но ее мужа задерживали лишь на сутки, после чего его отпускали, и нападения продолжались.

Гайтан заявила, что ушла из дома в сентябре 2018 года, после того как муж якобы попытался убить ее. Полгода она жила на улицах города Барранкилья, пока не оказалась в приюте для бездомных. Когда женщину попросили покинуть приют, она впала в глубокую депрессию, купила билет на автобус к морю, приехала на берег и бросилась в воду, где ее и нашли рыбаки.

Семья женщины, однако, опровергла многое из сказанного Гайтан. Ее дочь Алехандра Кастибланко заявила, что ее отец никогда не проявлял агрессии к матери и не жил в Барранкилье.

«Мы не знаем, кто напал на нее и как она оказалась в море», — говорила дочь.

Она пояснила, что ее мать много лет страдала от проблем с сердцем, и после сердечного приступа у нее появились нарушения психики.