На зэков-разводил найдут управу

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
сообщил, что законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой сотовой связи в местах лишения свободы. Предполагается, что операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.