На зэков-разводил найдут управу

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ФСИН разработала план по ликвидации тюремных колл-центров

Российская Газетаиещё 19
37 минут назад
Федеральная служба исполнения наказаний планирует на ближайшем заседании Совбеза РФ предложить план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, ведущих свою деятельность из тюрем. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, тюремное ведомство планирует запросить 3 миллиарда рублей, чтобы установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи.
О том, что осужденные в колониях зачастую пользуются нелегальной сотовой связью и освоили телефонное мошенничество, известно давно.
"Рассматривается несколько решений, - рассказывают источники издания. - Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то - генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно".
Он добавил, что ФСИН пока отказывается от идеи использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех - глушилки связи, как, например, при проведении Единого государственного экзамена. Проблема в том, что при постоянной работе электромагнитное излучение может негативно сказываться на здоровье сотрудников тюрем и контингента, поясняет источник.
Кстати, накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей".
Один из авторов законопроекта, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой сотовой связи в местах лишения свободы. Предполагается, что операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.
"Предлагаемые изменения помогут предотвращать совершение преступлений с использованием сотовой связи из мест лишения свободы", - отметил Павел Крашенинников.
Происшествия,Павел Крашенинников,ФСИН,Госдума,Совет безопасности РФ,
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