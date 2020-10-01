На зэков-разводил найдут управу

О том, что осужденные в колониях зачастую пользуются нелегальной сотовой связью и освоили телефонное мошенничество, известно давно.

Он добавил, что ФСИН пока отказывается от идеи использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех - глушилки связи, как, например, при проведении Единого государственного экзамена. Проблема в том, что при постоянной работе электромагнитное излучение может негативно сказываться на здоровье сотрудников тюрем и контингента, поясняет источник.