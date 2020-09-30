Война в Карабахе вредит бизнесу наследнику Гули

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Военные действия в Нагорном Карабахе и заявления турецких чиновников о том, что турки и азербайджанцы — единый народ, осложнили положение азербайджанских бизнесменов на Урале. В telegram-каналах накануне появилась информация о предстоящей ревизии азербайджанского бизнеса в России . По сообщению источников URA.RU, торговцы-азербайджанцы на 4-й овощебазе уже готовятся к проверкам. Первым пострадает бизнес, связывающих их с наследником Гули.

По мнению источников URA.RU в силовых структурах, в случае осложнения обстановки первыми ощутят проблемы азербайджанские «обнальщики», через которых идут финансовые потоки, связывающие южных торговцев в Екатеринбурге с «крышей» — представителями убитого Гули, многомиллиардная империя которого досталась по наследству его брату Намику Салифову. Источник вспоминает, что 3-4 года назад силовики проводили обыски на базе, в ходе которых и выявили фирмы, занимающиеся «обналом».

Официальное руководство 4-й овощебазой заявляет, что проблем у азербайджанских торговцев нет. «У нас все спокойно, у нас дружат все, кто там работает, никаких происшествий не было и, надеемся, не будет, — заявил URA.RU Алексей Вейс, адвокат хозяйки овощебазы Елены Русиной . — Происходящее в мире вызывает чувство сожаления: война — это всегда плохо, но, считаю, никаких конфликтов, нарушающих работу базы, не предвидится».

Второе крупное сосредоточение азербайджанцев в Свердловской области — Алапаевский район, где представители этой нации владеют почти всеми лесопилками.

«В Алапаевске толерантное общество, которое не делит людей по национальностям, — заявил URA.RU мэр Алапаевска Сайгид Билалов. — У нас никто не почувствовал и вряд ли когда-нибудь почувствует [прессинг]. Простой народ особо и не интересуется, что там происходит где-то далеко».

Жители поселка Махнево в 90 км от Алапаевска (из-за многочисленной диаспоры его называют «маленький Азербайджан») рассказывают, что азербайджанские бизнесмены по-прежнему чувствуют себя вольготно и спокойно.