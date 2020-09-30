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По делу о торговле младенцами планируются аресты отцов детей от суррогатных матерей 

ТАСС 1 час назад
Аресты мужчин пройдут по делу о торговле младенцами
Фото: ТАСС
Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует новые задержания и аресты мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО", — сказал источник.

Он пояснил, что эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, "так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация". Им может быть предъявлено обвинение в покупке детей.
Он уточнил, что СК планирует завершить расследование уголовного дела к концу года.
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Происшествия , СКР
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