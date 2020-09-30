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В российском городе обнаружили подпольный пансионат со стонущими пенсионерами 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
Найден подпольный пансионат со стонущими пенсионерами
Фото: кадр видео
Сотрудники прокуратуры Саратова обнаружили подпольный дом престарелых со стонущими людьми. Видео с места событий опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.
На кадрах показаны лежащие в кроватях пожилые женщины. Одна из них рассказала, что в пансионат ее устроила дочь. Проживание женщина оплачивает сама, отдавая пенсию.
Всего в здании находилось 32 пожилых постояльца. «Картина ужасная: нарушение санитарных норм, бабушки и дедушки лежат без присмотра, за ними ухода никакого нет», — отметил начальник отделения судебных приставов Волжского района Саратова Карен Петросян.
Некоторые пожилые люди заболели чесоткой, уточняет Telegram-канал Hue. В пансионате были найдены просроченные продукты и сомнительные лекарства, не было пожарной безопасности. Некоторые пенсионеры просили о помощи.
Приставы прибыли в дом пенсионеров, чтобы закрыть его по решению суда. Руководство пансионата найти не удалось. Вместо работников были только двое мужчин, которые сказали, что их «наняли на работу».
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Происшествия , Russia Today , Саратов
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