Самолет ВВС США экстренно сел в Одессе 

В аэропорту Одессы совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет С-130 Hercules Военно-воздушных сил США

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одесское издание «Думская».

У американского самолета отказал один из двигателей.

Как сообщал «Рамблер», 25 сентября в Харьковской области разбился военный транспортный самолет Ан-26, на котором тренировалась группа курсантов-штурманов. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Погибли 26 человек. Разбившийся самолет был построен в СССР и отлетал более 40 лет.

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