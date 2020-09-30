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Самолет ВВС США экстренно сел в Одессе 

Вероника Полынина 18 минут назад
Самолет ВВС США экстренно сел в Одессе
Фото: Reuters
В аэропорту Одессы совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет С-130 Hercules Военно-воздушных сил США.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одесское издание «Думская».
У американского самолета отказал один из двигателей.
Как сообщал «Рамблер», 25 сентября в Харьковской области разбился военный транспортный самолет Ан-26, на котором тренировалась группа курсантов-штурманов. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Погибли 26 человек. Разбившийся самолет был построен в СССР и отлетал более 40 лет.
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Происшествия , США
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