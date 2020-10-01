США отреагировали на смерть представителя в Киеве

Посольство США Киеве подтвердило смерть сотрудницы дипмиссии на Украине . Реакция дипломатов доступна в Twitter-аккаунте.

«Мы с разбитым горем сообщаем о смерти американского члена общины посольства США в Киеве. Сотрудники посольства США в Киеве в настоящее время работают с властями над выяснением обстоятельств смерти», — сказано в сообщении.

О смерти сотрудницы американского посольства в Киеве стало известно ранее 30 сентября. Ее обнаружили на одной из улиц Шевченковского района украинской столицы с травмой головы в бессознательном состоянии.

Женщину госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти. От полученных травм она скончалась. Сейчас сотрудники Национальной полиции Украины устанавливают все обстоятельства происшествия. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция.