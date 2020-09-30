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Любовник погибшей дочери Конкина заговорил 

Вероника Полынина 55 минут назад
Сожитель Софии Конкиной Михаил Серов, которого заподозрили в причастности к ее смерти, рассказал об отношениях с погибшей.
По словам 43-летнего Серова, они с Софией жили «гражданским браком» и, возможно, когда-нибудь зарегистрировали бы свои отношения официально. Он также сообщил, что они с Конкиной хотели ребенка, «но позднее». С 11-летней дочерью Софии, по словам Михаила, у него сложились «замечательные отношения». Сам Михаил разведен, у него есть 17-летняя дочь, которая живет с матерью во Владивостоке.
Серов опроверг слухи о проблемах с деньгами и больших долгах. Мужчина заявил, что снимал для них с Софией квартиру и помогал ей выплачивать кредит в банке. Он также заявил, что не держит обиду на отца Софии Владимира Конкина из-за того, что тот подозревает его в убийстве дочери.
Прямо из горла: Конкина выпила бутылку вина перед бассейном
«Несмотря на то, что сейчас родственники Софии обвинили меня в ее смерти, никаких обид у меня на них нет. Это шоу-бизнес. Скрываться и уезжать из Москвы я не планирую», — цитирует Серова «Московский комсомолец».
Версию о самоубийстве Михаил отверг. Он также заявил, что Конкина не страдала алкогольной зависимостью, выпивала редко и понемногу, а из лекарств могла принять «средство на ночь для хорошего сна».
Ранее, как сообщал «Рамблер», актер Владимир Конкин заподозрил Михаила в причастности к убийству Софьи из ревности.
Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко, в свою очередь, сообщила, что у Серова было много долгов. По ее словам, София и Михаил много ссорились из-за денег, в конце сентября девушка планировала съехать от сожителя.
Комментарии 3
Происшествия , Видео , Владимир Конкин , Михаил Серов , София Конкина , Московский комсомолец , Владивосток
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