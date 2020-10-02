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Телеканал "360" опубликовал видео, которая сняла на свой телефон дочь актера Владимира Конкина София перед гибелью.

На кадрах девушка танцует в раздевалке фитнес-клуба перед зеркалом под романтическую песню.

После этого Конкина под эту же музыку прошла по коридору и засняла бассейн, в котором позже произошла трагедия.