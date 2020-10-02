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Опубликовано видео, снятое дочерью Конкина перед гибелью 

РИА Новости и ещё 14 2 часа назад
Телеканал "360" опубликовал видео, которая сняла на свой телефон дочь актера Владимира Конкина София перед гибелью.
На кадрах девушка танцует в раздевалке фитнес-клуба перед зеркалом под романтическую песню.
После этого Конкина под эту же музыку прошла по коридору и засняла бассейн, в котором позже произошла трагедия.
Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна фитнес-центра в Москве. Врачам не удалось ее спасти, по предварительным данным, причиной гибели стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Адвокат семьи выдвинул версию, что женщину могли убить.
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Происшествия , Видео , Владимир Конкин , София Конкина , СКР
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