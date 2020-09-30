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«Угрожал изуродовать утюгом и закопать на стройке» 

Павел Тиунов 15 минут назад
Историк Олег Соколов, которого судят за убийство и расчленение трупа, душил свою экс-возлюбленную Екатерину Пржигодзкую жгутом и угрожал изуродовать её утюгом, после того, как она захотела с ним расстаться. Об этом сама потерпевшая рассказала в суде. Её выступление опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Пржигодзкая подчеркнула, что познакомилась с Соколовым в 2007 году, когда ей был 21 год. Очень скоро у девушки завязались нежные отношения с преподавателем. При этом историк не поставил свою возлюбленную в известность, что на тот момент у него была жена и новорожденный ребенок. Узнав, что Соколов не свободен, Пржигодзкая решила с ним расстаться. Мужчина согласился разойтись «как цивилизованные люди», пообещав устроить прощальный ужин. Дома Соколов набросился на девушку, усадил на стул, связал ей руки и начал избивать.

«Я стала получать методичные удары. Он приготовил утюг, включил его в розетку и стал угрожать, что он изуродует меня на всю жизнь. И если он меня убьет, то мой труп он закопает на соседней стройке», — заявила Екатерина.

Журналисты сообщают, что после того как девушке удалось освободиться, она написала заявление в полицию, но дело ход не получило.
63-летний историк Олег Соколов, как ранее сообщал «Рамблер», обвиняется в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, учёный застрелил девушку у себя в квартире, тело расчленил, а останки по частям попытался сбросить в реку Мойку.
Комментарии 1
Происшествия , Видео , Анастасия Ещенко , Олег Соколов
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