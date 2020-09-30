В Москве водителя автобуса избили ногами 

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Водитель автобуса Москва — Королев был избит несколькими мужчинами, которые уехали с места происшествия на автомобиле «Пежо». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 29 сентября на улице Космонавтов и был заснят очевидцами на видео.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что водитель сам вышел из автобуса для разговора с двумя молодыми людьми, который затем перерос в драку.

При этом закончилась потасовка тем, что водителя избили ногами.

«Вы что делаете? Живой?! Ему ехать надо!» — кричат за кадром женские голоса.

«Рамблер» писал, что ранее двое несовершеннолетних жителей Нижнего Новгорода избили водителя такси, чтобы прокатиться на его автомобиле.