В Москве водителя автобуса избили ногами 

Водитель автобуса Москва — Королев был избит несколькими мужчинами, которые уехали с места происшествия на автомобиле «Пежо». Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел 29 сентября на улице Космонавтов и был заснят очевидцами на видео.
На кадрах, опубликованных изданием, видно, что водитель сам вышел из автобуса для разговора с двумя молодыми людьми, который затем перерос в драку.
При этом закончилась потасовка тем, что водителя избили ногами.
«Вы что делаете? Живой?! Ему ехать надо!» — кричат за кадром женские голоса.
«Рамблер» писал, что ранее двое несовершеннолетних жителей Нижнего Новгорода избили водителя такси, чтобы прокатиться на его автомобиле.