Прямо из горла: Конкина выпила бутылку вина перед бассейном 

Дочь Владимира Конкина София перед походом в бассейн купила бутылку вина и выпила ее прямо на улице из горла, сообщает Telegram-канал «112». После этого девушка отправилась в фитнес-центр.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты обнаружили в организме Конкиной содержание алкоголя на уровне 3 промилле. Специалисты полагают, что состояние дочери артиста усугублялось еще и применением седативного препарата — диазепама. Предполагается, что приняв алкоголь и лекарство? София отправилась в бассейн, где ей стало плохо.

Telegram-канал «112» опубликовал доказательство слов экспертов. На снимке, который, как сообщается, был сделан в магазине рядом с фитнес-центром, София изображена со спортивной сумкой и бутылкой в руке. Журналисты уверяют, что в таре — вино, которое девушка выпила прямо перед походом в бассейн.

До этого Владимир Конкин в эфире ток-шоу раскритиковал бойфренда Софии Михаила, который заявил об алкоголизме погибшей. Актер назвал молодого человека «подонком», не имеющем права на подобные высказывания.