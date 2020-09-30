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Прямо из горла: Конкина выпила бутылку вина перед бассейном 

Павел Тиунов 10 минут назад
Дочь Владимира Конкина София перед походом в бассейн купила бутылку вина и выпила ее прямо на улице из горла, сообщает Telegram-канал «112». После этого девушка отправилась в фитнес-центр.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты обнаружили в организме Конкиной содержание алкоголя на уровне 3 промилле. Специалисты полагают, что состояние дочери артиста усугублялось еще и применением седативного препарата — диазепама. Предполагается, что приняв алкоголь и лекарство? София отправилась в бассейн, где ей стало плохо.
«Подонок!»: Конкин обрушился на бойфренда погибшей дочери
Telegram-канал «112» опубликовал доказательство слов экспертов. На снимке, который, как сообщается, был сделан в магазине рядом с фитнес-центром, София изображена со спортивной сумкой и бутылкой в руке. Журналисты уверяют, что в таре — вино, которое девушка выпила прямо перед походом в бассейн.
До этого Владимир Конкин в эфире ток-шоу раскритиковал бойфренда Софии Михаила, который заявил об алкоголизме погибшей. Актер назвал молодого человека «подонком», не имеющем права на подобные высказывания.
О смерти Софии Конкиной стало известно 24 сентября. Она скончалась в Боткинской больнице из-за отказа почек. Известно, что в клинику девушка поступила с диагнозом «утопление».
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Происшествия , Видео , Общество , Владимир Конкин , София Конкина
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