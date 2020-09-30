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Следствие проверяет версию об убийстве дочери Конкина 

Павел Тиунов 1 час назад
Следствие проверяет версию об убийстве дочери Конкина
Фото: Instagram
Странности в деле о смерти Софии Конкиной послужили основанием для доследственной проверки, сообщает ТАСС. В частности, правоохранителей интересует, почему в момент, когда девушке стало плохо, кто-то выключил камеру наблюдения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актер Владимир Конкин возмутился заявлением бойфренда дочери Михаила о том, что погибшая страдала алкогольной зависимостью. Артист назвал молодого человека «подонком», который не имеет права на подобные высказывания. Позже стало известно, что Конкин заподозревал Михаила в причастности к убийству Софьи из ревности.
«Подонок!»: Конкин обрушился на бойфренда погибшей дочери
Версию о неслучайной гибели дочери актера в настоящее время отрабатывают следователи, заявила адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко.

«В деле есть странности, например, в бассейне в момент, когда Конкиной стало плохо, кто-то выключил камеру», — отметила она.

Юрист подчеркнула, что выяснением обстоятельств трагедии занимается специально созданная следственная группа. Правоохранители не исключают, что в смерти девушки могут быть повинны «третьи лица». Имена подозреваемых не разглашаются.
В настоящее время по факту гибели Софьи Конкиной возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». О ее смерти стало известно 24 сентября. 32-летняя дочь актера скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». По данным средств массовой информации, за несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump.
Комментарии
Происшествия , Владимир Конкин , София Конкина , ИТАР-ТАСС
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