«Почки отобью»: полицейские ограбили подростка

Полицейские ограбили сына-подростка главного редактора сайта журнала «Космополитен» Екатерины Великиной. Об этом она сама рассказала в своем фейсбуке.

Вчера сын журналистки Тимофей шел от репетитора к станции метро Москвы «Шаболовская» и курил. Рядом с ним остановился автомобиль Патрульно-постовой службы. Оттуда вышел полицейский. Подросток испугался из-за того, что курил, и побежал.

«Стой, *** (черт возьми. — Прим. ред.), почки отобью, стрелять буду!» — крикнул правоохранитель.

Мальчик остановился. Полицейский поставил его лицом к стене, провел личный досмотр, заглянул в мобильный телефон. Из машины вышли двое коллег мужчины и предложили Тимофею заплатить штраф. Тот ответил, что у него есть только деньги на репетиторов — восемь тысяч рублей. Те ответили, что сумма «ни о чем», в течение 10 минут «прессовали» ребенка, пугали постановкой на учет и поисками «всякого» в отделении, отняли восемь тысяч и уехали.

Сегодня утром Великина сообщила, что благодаря огласке ее пригласили в отделение полиции на Якиманке написать заявление в связи с произошедшим, а также позвонили из Следственного комитета