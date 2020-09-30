Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Почки отобью»: полицейские ограбили сына известной журналистки 

Артём Кульша 57 минут назад
«Почки отобью»: полицейские ограбили подростка
Фото: РИА Новости
Полицейские ограбили сына-подростка главного редактора сайта журнала «Космополитен» Екатерины Великиной. Об этом она сама рассказала в своем фейсбуке.
Вчера сын журналистки Тимофей шел от репетитора к станции метро Москвы «Шаболовская» и курил. Рядом с ним остановился автомобиль Патрульно-постовой службы. Оттуда вышел полицейский. Подросток испугался из-за того, что курил, и побежал.

«Стой, *** (черт возьми. — Прим. ред.), почки отобью, стрелять буду!» — крикнул правоохранитель.

Мальчик остановился. Полицейский поставил его лицом к стене, провел личный досмотр, заглянул в мобильный телефон. Из машины вышли двое коллег мужчины и предложили Тимофею заплатить штраф. Тот ответил, что у него есть только деньги на репетиторов — восемь тысяч рублей. Те ответили, что сумма «ни о чем», в течение 10 минут «прессовали» ребенка, пугали постановкой на учет и поисками «всякого» в отделении, отняли восемь тысяч и уехали.
Внучку Гурченко избили в ночном клубе
Сегодня утром Великина сообщила, что благодаря огласке ее пригласили в отделение полиции на Якиманке написать заявление в связи с произошедшим, а также позвонили из Следственного комитета.

«Единственная причина, по которой это все вообще случилось — я хотела показать Тиму, что он не бесправен. Что люди, которые говорили "Поставим на учет — никогда не поступишь в институт", "Мамке не говори", "А что скажешь, куда дел деньги?" — просто преступники», — подытожила журналистка.

Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии 56
Происшествия , СКР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Видео
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
01:28
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение