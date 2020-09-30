Подростков заподозрили в жестоком убийстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков из Татарстана, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого обнаружили в лесопосадке в городе Зеленодольске. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет", — говорится в сообщении.
Тело 35-летнего мужчины обнаружили 28 сентября в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей в Зеленодольске. Труп с признаками насильственной смерти в виде множественных ссадин и гематом на голове лежал в багажнике иномарки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
"Вину злоумышленники признали частично. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.