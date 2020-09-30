Подростков заподозрили в жестоком убийстве

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет", — говорится в сообщении.

Тело 35-летнего мужчины обнаружили 28 сентября в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей в Зеленодольске. Труп с признаками насильственной смерти в виде множественных ссадин и гематом на голове лежал в багажнике иномарки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").