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Россиян отправили в СИЗО за убийство тигра Павлика 

Lenta.ru 37 минут назад
Россиян отправили в СИЗО за убийство тигра Павлика
Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области
В Амурской области арестованы двое россиян по подозрению в убийстве тигра, занесенного в Красную книгу. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает ТАСС.
Было установлено, что двое браконьеров, 25 и 23 лет, охотились в ночное время, заметили животное и выстрелили. Вернувшись в лес на следующий день, россияне нашли раненого тигра и убили его. Мертвое животное было обнаружено возле села Новостепановка.
Возбуждено уголовное дело. По подозрению в незаконной охоте и добыче краснокнижного животного россиян отправили в СИЗО на 25 суток.
В региональном управление по охране животного мира рассказали, что убитого тигра звали Павлик. Его выпустили на волю после комплексного курса реабилитации в мае 2019 года.
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Происшествия , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Амурская Область
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