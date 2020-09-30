Россиян отправили в СИЗО за убийство тигра Павлика 

Амурской области арестованы двое россиян по подозрению в убийстве тигра, занесенного в Красную книгу. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает ТАСС.

Было установлено, что двое браконьеров, 25 и 23 лет, охотились в ночное время, заметили животное и выстрелили. Вернувшись в лес на следующий день, россияне нашли раненого тигра и убили его. Мертвое животное было обнаружено возле села Новостепановка.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в незаконной охоте и добыче краснокнижного животного россиян отправили в СИЗО на 25 суток.

В региональном управление по охране животного мира рассказали, что убитого тигра звали Павлик. Его выпустили на волю после комплексного курса реабилитации в мае 2019 года.