СМИ: «краснодарский каннибал» жив 

Как сообщал «Рамблер», летом 2019 года суд в Краснодаре приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам заключения в колонии строгого режима . Бакшеева признали виновным в убийстве и надругательстве над телом женщины, с которой он и его жена выпивали на территории заброшенного авиационного училища. Между ними возник конфликт, Бакшеев убил и расчленил женщину, а после сделал селфи с фрагментами тела жертвы. В холодильнике у Бакшеевых также были найдены человеческие останки в соляном растворе.

У Дмитрия Бакшеева было выявлено психическое расстройство, туберкулез и сахарный диабет. В феврале ему стало плохо, и он скончался в тюремной больнице. Адвокаты Бакшеевых настаивали на возбуждении уголовное дела, отметив, что обстоятельства смерти Дмитрия кажутся им сомнительными. В возбуждении дела было отказано, однако позднее следком принял решение провести еще одну проверку. То есть дело «краснодарского каннибала» нельзя считать завершенным, подчеркивает «Лайф».

Адвокаты также уверены, что в деле много нестыковок и обратились в правоохранительные органы с заявлением, в котором называют имя предполагаемого убийцы. По их данным, им может быть сожитель убитой женщины.

Основанием для такой версии защита считает то, что следствие не проверило детализацию звонков сожителя погибшей.

При этом адвокаты признают, что Дмитрий Бакшеев был больным человеком, который фотографировался с частями тел убитой.