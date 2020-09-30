Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В центре Москвы мужчина устроил стрельбу из пистолета 

ТАСС 34 минуты назад
Мужчина устроил стрельбу в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали молодого человека, который устроил стрельбу из пистолета в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По данным главка, во вторник в ОМВД поступило сообщение о стрельбе на Тверской улице в районе дома 16. "Полицейские, прибыв на место, задержали мужчину 2000 года рождения, который, двигаясь на автомашине "Мерседес МL 350" по улице Малая Дмитровка, дом 29, произвел один выстрел в воздух из предмета внешне похожего на пистолет", — сказали в пресс-службе.
Как добавили в полиции, у задержанного изъят пистолет RETAY G 19 C, а также 13 патронов. Полиция по данному факту начала проверку.
Пистолет RETAY G 19 C — это копия боевого пистолета "Глок", предназначенная для стрельбы холостыми патронами.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
ТАСС: последние новости
Следствие проверяет версию об умышленном убийстве дочери Владимира Конкина Следствие проверяет версию об умышленном убийстве дочери Владимира Конкина В США разбился истребитель В США разбился истребитель ВС Карелии увеличил до 13 лет срок лишения свободы главы республиканского "Мемориала" ВС Карелии увеличил до 13 лет срок лишения свободы главы республиканского "Мемориала"
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Видео
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
01:28
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
Происшествия
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение