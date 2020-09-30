Мужчина устроил стрельбу в центре Москвы

России. Сотрудники полиции задержали молодого человека, который устроил стрельбу из пистолета в центре Москвы . Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД

По данным главка, во вторник в ОМВД поступило сообщение о стрельбе на Тверской улице в районе дома 16. "Полицейские, прибыв на место, задержали мужчину 2000 года рождения, который, двигаясь на автомашине "Мерседес МL 350" по улице Малая Дмитровка, дом 29, произвел один выстрел в воздух из предмета внешне похожего на пистолет", — сказали в пресс-службе.

Как добавили в полиции, у задержанного изъят пистолет RETAY G 19 C, а также 13 патронов. Полиция по данному факту начала проверку.

Пистолет RETAY G 19 C — это копия боевого пистолета "Глок", предназначенная для стрельбы холостыми патронами.