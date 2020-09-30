Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом 

Депутат муниципального собрания Игорь Шокин был задержан по подозрению в убийстве жены в поселке Комарово. По предварительным данным, во время распития спиртных напитков между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватился за нож. После расправы над 61-летней женщиной Шокин покинул дом. Полицейские обнаружили полуголого депутата неподалеку от дачного участка.

Соседи и знакомые положительно отзываются о семье Шокиных, которые прожили в браке тридцать лет. Что могло стать причиной жесткого убийства, выясняют следователи. Сейчас народный избранник находится под наблюдением психиатров.