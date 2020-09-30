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Россиянину проломили голову битой за замечание о фейерверках 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Россиянину проломили голову битой за замечание о фейерверках
Фото: РИА Новости
Жителя подмосковного СНТ избили битой соседи, которым он сделал замечание, что запускать фейерверки в садовом обществе опасно, сообщает радиостанция «Говорит Москва». От нападавших дачнику пришлось отстреливаться с помощью травматического пистолета.
Инцидент произошел вечером 27 сентября в СНТ в поселке Развилка Ленинского района. Местный житель по имени Александр заявил, что услышал под окнами дома несколько взрывов. По словам мужчины, соседи в этот момент «что-то праздновали» и взрывали петарды «особой мощности».

«Что категорически запрещено (спалят половину посёлка)», — пояснил он.

Александр уверяет, что лишь предупредил соседей о возможной опасности. В ответ посыпались оскорбления. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку с применением бейсбольной биты. Мужчина получил несколько тяжелых ударов по голове и телу и вынужден был применить травматический пистолет.

«После чего они сбежали», — отметил пострадавший.

Медики диагностировали у Александра черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы по телу. По его словам, после того, как его забрала «скорая помощь», в поселок приехало «штук 20 машин» с номерами одного из государств ближнего зарубежья. Люди угрожали жене потерпевшего. Женщина вызвала полицию. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку.
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Происшествия , Радиостанция "Говорит Москва"
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