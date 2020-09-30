Родительский чат стал причиной трагедии в Новой Москве

В Новой Москве 7-летний ребенок, страдающий аутизмом, упал на землю с высоты 6 этажа, сообщает «Московский комсомолец». За жизнь мальчика в настоящее время борются медики.

Инцидент произошел вечером 29 сентября в поселке Киевский. Ребенок самостоятельно открыл окно, не удержался и вывалился улицу. Его мать в это время пыталась подключиться к родительскому онлайн-собранию в школе. Женщина заявила, что сняла все ручки с окон в квартире, однако ее сын нашел их на полке, взял одну из них и сумел открыть окно.

После падения с высоты 6 этажа врачи диагностировали у ребенка сочетанную травму. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимации. Медики не спешат делать прогнозы относительно его будущего.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 19 сентября под окнами одного из домов на Ново-Александровской улице в Санкт-Петербурге

Было найдено обнаженное тело 22-летней уроженки Воркуты по имени Яна. Девушка выпала из окна квартиры на 13 этаже. По данным СМИ погибшая интересовалась вечеринками, маньяками, мистикой и эстетикой обнаженного женского тела.