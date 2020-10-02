Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина 

Журналисты выяснили хронологию событий в день смерти дочери актера Владимира Конкина Софии.

Как сообщает "МК", 22 сентября у женщины был выходной. Она провела несколько телефонных разговоров с банками по просроченным кредитам. Затем созванивалась с классным руководителем дочери, которая сообщила, что у девочки пропал мобильный телефон. После этого София поехала на станцию метро "Тушинская" в магазин для пловцов, чтобы купить для дочери нарукавники.

В 19:17 у нее состоялся еще один телефонный разговор с дочерью, которая сообщила, что ей вернули гаджет. Школьница не заметила ничего странного во время разговора с матерью.

В тот же вечер София общалась еще с несколькими людьми, включая и абонента из Италии.

Ближе к 21:00 она поехала домой.

Здесь начинаются нестыковки. Дочь Софии утверждает, что сожитель ее матери ушел из дома в 20:30, незадолго до прихода женщины. Сам мужчина рассказал, что он был дома и видел, как его девушка собирается в бассейн и берет бутылку вина из холодильника.

В 22:00 София уезжает в фитнес-центр, а ее жених — по делам в 23:00. Последний раз она переписывается с дочерью в 22:10.

По информации газеты, в момент трагедии в бассейне находились трое мужчин. Они рассказали, что девушке стало плохо, когда она плавала. Один из них вытащил Софию и оказал первую помощь. Скорая приехала в 23:33, а в 23:40 врачи стали проводить реанимационные мероприятия. Медики рассказали, что легкие девушки были заполнены водой и рвотными массами, что и привело к ее смерти.