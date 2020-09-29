Жених дочери Конкина оценил версию о её опьянении

Михаил — жених погибшей дочери артиста Владимира Конкина Софии — прокомментировал утверждения представителей фитнес-клуба, в бассейне которого погибла женщина, что она якобы пришла в это заведение в состоянии алкогольного опьянения.
Как передаёт сайт Радио «Комсомольская правда», мужчина, заявил, что он возмущён такой версией.
«Конечно, она, как и все обычные люди могла выпить. Например, в выходные дни. Но перед походом в спортзал!? Это просто невозможно! А плавала она просто профессионально. У нее и дочка в бассейн ходила», —подчеркнул Михаил.
Ранее сообщалось, что в крови погибшей дочери Владимира Конкина Софии обнаружили алкоголь и снотворное.
Напомним, 32-летняя София Конкина скончалась в реанимации одной из столичных клиник. В больницу она попала из фитнес-клуба, где ее нашли в бассейне без сознания. Причиной смерти женщины стало утопление.
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