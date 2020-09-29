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Жених дочери Конкина прокомментировал версию о её опьянении 

Свободная пресса 32 минуты назад
Жених дочери Конкина оценил версию о её опьянении
Фото: страница Софии Конкиной в соцсети
Михаил — жених погибшей дочери артиста Владимира Конкина Софии — прокомментировал утверждения представителей фитнес-клуба, в бассейне которого погибла женщина, что она якобы пришла в это заведение в состоянии алкогольного опьянения.
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Как передаёт сайт Радио «Комсомольская правда», мужчина, заявил, что он возмущён такой версией.

«Конечно, она, как и все обычные люди могла выпить. Например, в выходные дни. Но перед походом в спортзал!? Это просто невозможно! А плавала она просто профессионально. У нее и дочка в бассейн ходила», —подчеркнул Михаил.

Ранее сообщалось, что в крови погибшей дочери Владимира Конкина Софии обнаружили алкоголь и снотворное.
Напомним, 32-летняя София Конкина скончалась в реанимации одной из столичных клиник. В больницу она попала из фитнес-клуба, где ее нашли в бассейне без сознания. Причиной смерти женщины стало утопление.
СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Конкин , София Конкина , СКР
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