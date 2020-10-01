Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, за 45 минут до того, как девушке вызвали скорую помощь в фитнес-клуб, она покупала в супермаркете дешевое красное вино. При этом изначально адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко отрицала возможность того, что девушка была пьяна.

Сотрудники клуба также рассказали, что, когда Конкиной оказывали первую помощью, чувствовался запах алкоголя.

«Ее вырвало и плюс еще бутылка, ой, пробка и штопор в сумке», — сообщили в фитнес-клубе.

Однако телеканал указывает со ссылкой на анализы, что уровень алкоголя в крови был выше двух промилле, также было выявлено наличие седативных препаратов в организме.

При этом неизвестно, когда именно девушка выпила алкоголь. Как сообщила адвокат, в рюкзаке погибшей нашли детское приспособление для плавания, документы, кредитные договоры на маленькие суммы.

«Мы склоняемся к тому, что это было убийство», — пояснила Нитченко.

Ранее Нитченко рассказала, что Следственный комитет России планирует проверить всех людей, с кем 32-летняя девушка контактировала в день трагедии. Следствие полагает, что Софии что-то могли подсыпать в еду. Информацию о том, что именно обнаружили в крови погибшей дочери Конкина — алкоголь, диазепам или что-то еще — до сих пор Нитченко не предоставили.