Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Раскрыты новые детали гибели дочери Владимира Конкина 

Lenta.ru и ещё 23 22 минуты назад
Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, за 45 минут до того, как девушке вызвали скорую помощь в фитнес-клуб, она покупала в супермаркете дешевое красное вино. При этом изначально адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко отрицала возможность того, что девушка была пьяна.
Сотрудники клуба также рассказали, что, когда Конкиной оказывали первую помощью, чувствовался запах алкоголя.

«Ее вырвало и плюс еще бутылка, ой, пробка и штопор в сумке», — сообщили в фитнес-клубе.

Однако телеканал указывает со ссылкой на анализы, что уровень алкоголя в крови был выше двух промилле, также было выявлено наличие седативных препаратов в организме.
При этом неизвестно, когда именно девушка выпила алкоголь. Как сообщила адвокат, в рюкзаке погибшей нашли детское приспособление для плавания, документы, кредитные договоры на маленькие суммы.

«Мы склоняемся к тому, что это было убийство», — пояснила Нитченко.

Ранее Нитченко рассказала, что Следственный комитет России планирует проверить всех людей, с кем 32-летняя девушка контактировала в день трагедии. Следствие полагает, что Софии что-то могли подсыпать в еду. Информацию о том, что именно обнаружили в крови погибшей дочери Конкина — алкоголь, диазепам или что-то еще — до сих пор Нитченко не предоставили.
София Конкина скончалась 22 сентября в больнице, куда была доставлена из фитнес-центра с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». У девушки, несмотря на оказанную медицинскую помощь, отказали почки.
Последние новости
Ереван обвинил Баку в передаче Турции управления воздушной операцией в Карабахе Ереван обвинил Баку в передаче Турции управления воздушной операцией в Карабахе Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Россия ответила на заявления Германии в связи с Навальным Россия ответила на заявления Германии в связи с Навальным
Комментарии
Происшествия , Видео , Общество , Владимир Конкин , София Конкина , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Названа убивших древних майя страшная катастрофа
Названа убивших древних майя страшная катастрофа
Жену главврача нашли мертвой со следами пыток
Жену главврача нашли мертвой со следами пыток
Видео
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение