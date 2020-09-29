Адвокат Тесака обратился к Быстрыкину 

По словам юриста, обращение он направил 17 сентября на имя главы ведомства Александра Бастрыкина

Ранее, 25 сентября, другой адвокат Тесака, Иван Сидоров , рассказал журналистам, что на теле националиста были обнаружены следы пыток.

«Есть повреждения на руках и ногах. Пока непонятно, какого характеры следы. Сообщили, что мошонка синяя», — заявлял юрист.

В челябинском СИЗО , где Тесак был найден мертвым, в тот же день отвергли обвинения в пытках, сказав, что к заключенному не применялись физическая сила и спецсредства. Там подчеркнули, что жалобы на телесные повреждения в местную медицинскую часть от него не поступали, в медкарте Тесака никаких травм также не зафиксировано.

16 сентября Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Тесак не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня». Защита заключенного отмечала, что почерк действительно принадлежит Тесаку, но сделаны записки заранее и под диктовку.

В 2018 году суд приговорил Марцинкевича десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.