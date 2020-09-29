Адвокат заявила, что дочь Конкина убили 

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь заслуженного артиста России Софию Конкину могли убить. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому", — уточнила юрист.
По ее мнению, речь может идти о заказном убийстве.
Адвокат добавила, что эту информацию будут проверять с помощью следственных органов.
"Это не несчастный случай, это не самоубийство", — отметила Нитченко.
По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, спасти ее не удалось.
После гибели девушки СК возбудил уголовное дело. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").