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Адвокат заявила, что дочь Конкина убили 

РИА Новости 35 минут назад
Адвокат заявила, что дочь Конкина убили
Фото: страница Софии Конкиной в соцсети
Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь заслуженного артиста России Софию Конкину могли убить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому", — уточнила юрист.

По ее мнению, речь может идти о заказном убийстве.
Адвокат добавила, что эту информацию будут проверять с помощью следственных органов.

"Это не несчастный случай, это не самоубийство", — отметила Нитченко.

По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, спасти ее не удалось.
После гибели девушки СК возбудил уголовное дело. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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Происшествия , София Конкина , МВД
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