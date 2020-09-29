Адвокат заявила, что дочь Конкина убили 

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Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь заслуженного артиста России Софию Конкину могли убить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому", — уточнила юрист.

По ее мнению, речь может идти о заказном убийстве.

Адвокат добавила, что эту информацию будут проверять с помощью следственных органов.

"Это не несчастный случай, это не самоубийство", — отметила Нитченко.

По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, спасти ее не удалось.