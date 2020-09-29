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Вор в законе Зятек поднялся на телефонном мошенничестве 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Вор в законе Зятек поднялся на телефонном мошенничестве
Фото: depositphotos.com
Сургутский вор в законе Владимир Зятьков по кличке Зятек был «смотрящим» и получал деньги от телефонного мошенничества. После его гибели в этой сфере возможен передел, пишет со ссылкой на свои источники URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», авторитет погиб 9 сентября в результате столкновения катера с баржей на реке Черной в Сургуте.
По словам инсайдера, близкого к криминальным кругам, телефонное мошенничество сейчас активно практикуется. Им занимаются как в исправительных учреждениях, так и на воле.

«Почему не к ночи помянутый Зятек позволял это делать? Потому, что хороший портфельчик заносился ему», — пояснил он.

Другой инсайдер уверен, что доход от мошенничества становится привлекательнее, чем от наркотиков, так как составляет ежедневно 50-100 тысяч и не так опасен. При этом источник издания в силовых структурах не исключил, что гибель Зятька, получающего дань с курганских бандитов, может спровоцировать передел сферы и привести к конфликтам.
Комментарии
Происшествия , РИА Ura.ru
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