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Водитель открыл стрельбу в ходе конфликта в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Водитель открыл стрельбу в ходе конфликта в Москве
Фото: РИА Новости
Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службы столичного главка МВД.

«В 13.47 поступило сообщение о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте», — приводит РИА «Новости» сообщение представителя МВД.

По его словам, один из участников выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия.
В полиции уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя. Проводится проверка.
Напомним, на прошлой неделе мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в Москве.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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