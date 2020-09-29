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Размахивавший младенцем россиянин получил срок 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
В Сочи вынесли приговор россиянину, который заснял на видео, как размахивает младенцем, держа его за ногу. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.
Отец ребенка получил срок в виде четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штраф в размере 30 тысяч рублей. Мать ребенка не стали лишать свободы, но оштрафовали на такую же сумму. Россиян признали виновными в нарушении статьи 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), мужчине также вменили преступление по части 1 статьи 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Полиция нашла мужчину, который размахивал младенцем
15 августа отец девочки, отдыхавший в Ажекском экопарке в Сочи, записал и опубликовал в соцсетях видео, на котором он держит ребенка за ногу и, присвистывая, размахивает им в разные стороны. Следственный комитет расценил происходящее как жестокое обращение с младенцем. Сотрудники ведомства выяснили, что родители не создали необходимые условия проживания для ребенка, жестоко с ним обращались и не соблюдали требования гигиены. Они также не показывали дочь врачу, у девочки нашли невыявленное ранее заболевание. СК завел уголовное дело.
Позднее стало известно, что в крови россиянина обнаружили следы наркотиков. Во время проверки у него и его жены нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого света и приспособление для употребления наркотических средств со следами продуктов горения.
Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова говорила, что девочку могут передать ее бабушке и дедушке. Она добавила, что на теле ребенка не нашли травм, угрожающих жизни и здоровью.
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Комментарии 5
Происшествия , Видео , Анна Кузнецова , СКР , Сочи
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