В московском ночном клубе произошла поножовщина 

На концерте минских рэперов в Москве произошла поножовщина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Позавчера Katanacss (Константин Молахов) и INSPACE (Андрей Цымляков) дали совместный концерт в клубе «Алиби», который находится в Ащеуловом переулке в центре российской столицы. В ходе него 32-летний мужчина получил ножевое ранение, в результате которого было задето легкое, и был госпитализирован. Других подробностей инцидента канал не привел.

В середине сентября, как сообщал «Рамблер», кассир магазина сети «Дикси» в Санкт-Петербурге в ходе ссоры напал на покупателя и ранил того канцелярским ножом в лицо. Пострадавший получил множественные резаные раны и был доставлен в больницу. Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве по факту произошедшего.

В июле жительница села Горнозаводска Сахалинской области в ходе конфликта с сожителем дочери, возникшего во время распития алкогольных напитков, ударила мужчину кухонным ножом в область грудной клетки, в результате чего тот скончался. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».