Суд решил судьбу «уктусского стрелка» 

Суд признал Алексея Александрова виновным в убийстве двух девушек на горнолыжной базе «Уктус» и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», летом 2018 года на территории горнолыжной базы «Уктус» в Свердловской области были обнаружены тела 28-летней Натальи Кузнецовой и 29-летней Ксении Солтановой. Девушки были застрелены. В их убийстве признался Алексей Александров, заявивший, что пошел на преступление, следуя разработанной им программе возмездия за ранее нанесенные ему обиды.
Свердловской областной суд сегодня признал Алексея Александрова виновным.
«Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — зачитал вердикт судья.
Таким образом суд встал на сторону родственников погибших девушек, требовавших для Александрова высшей меры.