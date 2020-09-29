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Суд решил судьбу «уктусского стрелка» 

Алиса Селезнёва 40 минут назад
Суд решил судьбу «уктусского стрелка»
Фото: соцсети
Суд признал Алексея Александрова виновным в убийстве двух девушек на горнолыжной базе «Уктус» и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», летом 2018 года на территории горнолыжной базы «Уктус» в Свердловской области были обнаружены тела 28-летней Натальи Кузнецовой и 29-летней Ксении Солтановой. Девушки были застрелены. В их убийстве признался Алексей Александров, заявивший, что пошел на преступление, следуя разработанной им программе возмездия за ранее нанесенные ему обиды.
Свердловской областной суд сегодня признал Алексея Александрова виновным.

«Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — зачитал вердикт судья.

Таким образом суд встал на сторону родственников погибших девушек, требовавших для Александрова высшей меры.
Происшествия , Наталья Кузнецова , Алексей Александров , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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