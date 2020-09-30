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Российский город оставили без света и воды 

Lenta.ru и ещё 1 47 минут назад
Российский город оставили без света и воды
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»
В Калининграде без света оставили более 30 улиц из-за ремонта. В некоторых зданиях также отключили холодное водоснабжение. Об этом сообщает «Новый Калининград.Ru».
29 сентября без света остались 32 калининградские улицы. Помимо жилых домов в списке отключения оказались школа, детский сад и поликлиника. Электроэнергию обещали вернуть в дома россиян к 16:00 (по местному времени). Однако этот дедлайн относился только к некоторым адресам. Другим планировали включить свет к 17:00, а на большинстве улиц — к 18:00 (по местному времени).
В пресс-службе администрации рассказали, что отключение связано ремонтными работами домовых сетей. О том, будет ли новое отключение, и каких улиц оно коснется, не сообщается. Также в этот день в Калининграде отключали водоснабжение. Шесть улиц города остались до обеда без холодной воды.
В сентябре 2020 года подобная ситуация произошла в Саратове. Тогда подачу холодной воды приостановили на 15 улицах, и город фактически накрыл коммунальный кризис. Причиной произошедшего стал ремонт водопровода. В итоге вода вернулась в некоторые дома в обед, а в другие — вечером.
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Происшествия , Калининград
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