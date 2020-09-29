Самолет столкнулся с птицами при посадке

"Двадцать девятого сентября произошла задержка вылета рейса №1647 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением "Нижневартовск — Москва". Вылет рейса по расписанию был запланирован на 29 сентября в 5.25 (3.25 мск). Планируемое время вылета завтра 30 сентября в 5.25 (3.25 мск). Причина задержки рейса — столкновение со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска", — говорится в сообщении.