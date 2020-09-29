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В Нижневартовске самолет столкнулся с птицами при посадке 

РИА Новости 49 минут назад
Самолет столкнулся с птицами при посадке
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту Нижневартовска, обратный рейс в Москву задержан на сутки, сообщает во вторник пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Двадцать девятого сентября произошла задержка вылета рейса №1647 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением "Нижневартовск — Москва". Вылет рейса по расписанию был запланирован на 29 сентября в 5.25 (3.25 мск). Планируемое время вылета завтра 30 сентября в 5.25 (3.25 мск). Причина задержки рейса — столкновение со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, воздушное судно будет заменено. На рейс зарегистрированы 62 пассажира, из них 43 уже вылетели авиакомпанией S7 в "Домодедово", остальных разместили в гостинице.
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Происшествия , АК S7 , Аэропорт Домодедово , Аэрофлот , Москва , Нижневартовск
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