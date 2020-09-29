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Последствия пожаров в Воронеже попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Воронежской области продолжают гореть леса. Огонь все еще не удалось потушить. Площадь пожаров увеличилась практически вдвое — до 200 гектар. Побороть огонь в регионе не могут уже неделю. Но по данным местных властей угрозы населенным пунктам нет. По данным МЧС, с лесными пожарами в Воронежской области борются 306 человек и 98 единиц техники — силы МЧС, областной противопожарной службы, управления лесного хозяйства, местных властей, добровольцы. Также ранним утром к тушению пожара в Новоподклетном присоединилась колонна Тульского спасательного центра МЧС — 100 человек и 18 единиц техники.
Происшествия , Видео , Воронежская Область
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