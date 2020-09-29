В Нагорном Карабахе продолжаются военные действия между армиями Армении и Азербайджана. В результате военных ударов в регионе пострадали десятки мирных жителей. Раненых с различной степенью тяжести приходится эвакуировать на машинах скорой помощи и вертолете. Хирург больницы в городе Степанакерт сообщил, что в отделение поступило около 30 раненых, им проводят операции. Врачи клиники работают в напряженном режиме, но готовы и дальше принимать пострадавших. Среди пациентов есть трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Ему делают операцию. Постепенно всех пациентов стараются переводить в бомбоубежище, чтобы они находились в безопасной зоне.
Десятки раненых в Карабахе попали на видео
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