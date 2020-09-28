Пойманы обманывавшие россиян по телефону мошенники

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Мошенники звонили потенциальным жертвам по телефону, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, и выясняли данные их банковских карт. Полученную информацию они использовали для покупки дорогой электронной техники в интернет-магазинах. Для получения покупок в пунктах выдачи мошенники нанимали подставных лиц, которые регулярно менялись, чтобы не вызывать подозрений.

Приобретенную технику участники преступной группы перепродавали, вырученные средства переводили на банковские счета или в криптовалюту.

Полиции удалось задержать пять предполагаемых членов группировки в разных городах России. В настоящее время установлена причастность задержанных к трем кражам, общий ущерб от которых превысил миллион рублей.

Двое задержанных заключены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом.

«В результате обысков, проведенных по местам жительства фигурантов, полицейские изъяли 3,5 млн рублей, возможно полученных незаконным способом, более 150 квитанций о приобретении товаров в интернет-магазинах», — сообщила Ирина Волк.

Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Пензенской области по совету незнакомца перевел на чужие счета более 440 тысяч рублей. Мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные взломали личный кабинет и оформили карты других банков.