Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Тюменку арестовали за истязание малолетних дочерей 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Тюменку арестовали за истязание малолетних дочерей
Фото: РИА Новости
В Тюменском районе заключена под стражу гражданка, обвиняемая в истязании малолетних дочерей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Установлено, что 31-летняя обвиняемая систематически истязала своих дочерей 11 и 9 лет. Гражданка постоянно оскорбляла девочек нецензурной бранью. В феврале 2015 года мать кинула в младшую дочь кочергу, попав в голову, а после выгнала её без одежды и обуви на улицу. В марте 2019 года школьным ранцем била старшую дочь по голове, таскала за волосы, без верхней одежды выгнала на улицу. На протяжении 2020 года обвиняемая неоднократно избивала детей за малейшую провинность.
По многочисленным фактам избиения девочек возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц»).
Дети в настоящий момент находятся у родственников, с ними работают психологи. Их мать арестована. Следственные органы также дадут юридическую оценку исполнения должностными лицами органов опеки служебных обязанностей.
Видео дня. В Сети обсуждают новую подружку Тимати
ИА Regnum: последние новости
В московском бассейне утонула дочь актёра Конкина В московском бассейне утонула дочь актёра Конкина Ефремов лично обжаловал в суде свой приговор Ефремов лично обжаловал в суде свой приговор В Петербурге из-за падения человека в метро останавливали движение В Петербурге из-за падения человека в метро останавливали движение
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
01:05
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Политика
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
00:20
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
Общество
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение