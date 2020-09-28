Тюменку арестовали за истязание малолетних дочерей 

В Тюменском районе заключена под стражу гражданка, обвиняемая в истязании малолетних дочерей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что 31-летняя обвиняемая систематически истязала своих дочерей 11 и 9 лет. Гражданка постоянно оскорбляла девочек нецензурной бранью. В феврале 2015 года мать кинула в младшую дочь кочергу, попав в голову, а после выгнала её без одежды и обуви на улицу. В марте 2019 года школьным ранцем била старшую дочь по голове, таскала за волосы, без верхней одежды выгнала на улицу. На протяжении 2020 года обвиняемая неоднократно избивала детей за малейшую провинность.

По многочисленным фактам избиения девочек возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц»).

Дети в настоящий момент находятся у родственников, с ними работают психологи. Их мать арестована. Следственные органы также дадут юридическую оценку исполнения должностными лицами органов опеки служебных обязанностей.