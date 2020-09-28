За минуты до крушения: раскрыта переписка штурмана Ан-26

Штурман Алексей Остапенко , погибший при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, переписывался с маленькой дочерью за несколько минут до катастрофы. Об этом рассказала ТСН его вдова Елена Остапенко

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку", — пояснила она.

По словам Остапенко, у нее возникло ощущение, как будто ребенок что-то предчувствовал.

Женщина добавила, что ее муж очень любил работу, "жил самолетами".

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", — призналась Остапенко.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили.

По официальным данным, погибли 26 человек. Один выжил: он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести