За минуты до крушения: раскрыта переписка штурмана Ан-26

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Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения 

РИА Новости 34 минуты назад
Штурман Алексей Остапенко, погибший при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, переписывался с маленькой дочерью за несколько минут до катастрофы. Об этом рассказала ТСН его вдова Елена Остапенко.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку", — пояснила она.

По словам Остапенко, у нее возникло ощущение, как будто ребенок что-то предчувствовал.
Выживший рассказал о крушении Ан-26
Женщина добавила, что ее муж очень любил работу, "жил самолетами".

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", — призналась Остапенко.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили.
По официальным данным, погибли 26 человек. Один выжил: он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести
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Происшествия , Видео , Елена Остапенко , Алексей Остапенко
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