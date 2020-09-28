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После гибели дочери Конкина завели уголовное дело

Деловая газета "Взгляд"иещё 19
37 минут назад
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 32-летней дочери артиста Владимира Конкина Софии.
После гибели дочери Конкина завели уголовное дело
Фото: соцсетисоцсети
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в центре Москвы была госпитализирована женщина с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Пострадавшая скончалась в больнице.
Иванова добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также в рамках расследования дела будут изучены должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне клуба.
Ранее сообщалось, что дочь артиста Владимира Конкина София скончалась в возрасте 32 лет. Очевидцы рассказали, что женщину нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Племянница погибшей дочери Конкина рассказала о том, как узнала о ее смерти. На теле погибшей не было найдено следов травм.
Происшествия,Криминал,Владимир Конкин,Юлия Иванова,СКР,РИА Новости,
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