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Вскрытие дочери Конкина: в деле новые подробности 

Артём Кульша 22 минуты назад
Судебно-медицинский эксперт не смог установить причину смерти дочери актера Владимира Конкина Софьи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 32-летняя Конкина скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». По данным средств массовой информации, за несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump.
Сегодня собеседник в близком окружении ее отца сообщил «Московскому комсомольцу», что судмедэксперт, проводивший вскрытие тела Конкиной, выдал ее родственникам медицинское свидетельство о смерти. Причинами ее смерти в нем названы «другие неточно обозначенные и неуточненные причины».
Трагически погибла 32-летняя дочь Владимира Конкина

«Другими словами, врачи не подтвердили, что девушка погибла из-за несчастного случая, и не опровергли, что могла быть, например, отравлена», — отмечает «Московский комсомолец».

По информации издания, эксперты взяли дополнительные образцы биоматериала Конкиной и направили их на дополнительные исследования. Тем временем представительница Конкина Юлия Нитченко заявила, что в гибели дочери актера слишком много странностей для несчастного случая, в связи с чем ее семья будет добиваться возбуждения уголовного дела.
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Происшествия , Видео , Общество , Владимир Конкин , Московский комсомолец
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