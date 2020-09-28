Судебно-медицинский эксперт не смог установить причину смерти дочери актера Владимира Конкина Софьи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 32-летняя Конкина скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». По данным средств массовой информации, за несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump.

Сегодня собеседник в близком окружении ее отца сообщил «Московскому комсомольцу», что судмедэксперт, проводивший вскрытие тела Конкиной, выдал ее родственникам медицинское свидетельство о смерти. Причинами ее смерти в нем названы «другие неточно обозначенные и неуточненные причины».

«Другими словами, врачи не подтвердили, что девушка погибла из-за несчастного случая, и не опровергли, что могла быть, например, отравлена», — отмечает «Московский комсомолец».

По информации издания, эксперты взяли дополнительные образцы биоматериала Конкиной и направили их на дополнительные исследования. Тем временем представительница Конкина Юлия Нитченко заявила, что в гибели дочери актера слишком много странностей для несчастного случая, в связи с чем ее семья будет добиваться возбуждения уголовного дела.