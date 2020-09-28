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9-летняя россиянка пришла на визит к стоматологу и умерла 

Павел Тиунов 1 час назад
9-летняя россиянка пришла к стоматологу и умерла
Фото: ТАСС
9-летняя девочка скончалась в стоматологическом кресле во время операции по удалению зуба, сообщает Life.ru. Следователи возбудили уголовное дело.
Трагедия произошла 24 сентября в областной детской больнице. Школьница пришла к стоматологу, чтобы удалить «лишний» зуб, ребенку стало плохо во время операции: анестезиолог не смог привести девочку в себя после наркоза. Она скончалась.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии правоохранителей, главную роль в трагедии сыграл непрофессионализм медиков. Анестезиолог уверяет, что сделал всё, что было в его силах. Известно, что на данный момент никто не задержан.
Расследование дела под свой контроль взяла городская прокуратура. На сайте надзорного ведомства говорится, что его сотрудники оценят соблюдение медиками «необходимых стандартов» в работе с пациентами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Астрахани 11-летний школьник скончался под бетонной плитой, которая обрушилась на него на детской площадке.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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