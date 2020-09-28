9-летняя россиянка пришла к стоматологу и умерла

9-летняя девочка скончалась в стоматологическом кресле во время операции по удалению зуба, сообщает Life.ru. Следователи возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла 24 сентября в областной детской больнице. Школьница пришла к стоматологу, чтобы удалить «лишний» зуб, ребенку стало плохо во время операции: анестезиолог не смог привести девочку в себя после наркоза. Она скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии правоохранителей, главную роль в трагедии сыграл непрофессионализм медиков. Анестезиолог уверяет, что сделал всё, что было в его силах. Известно, что на данный момент никто не задержан.

Расследование дела под свой контроль взяла городская прокуратура . На сайте надзорного ведомства говорится, что его сотрудники оценят соблюдение медиками «необходимых стандартов» в работе с пациентами.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Астрахани 11-летний школьник скончался под бетонной плитой, которая обрушилась на него на детской площадке.