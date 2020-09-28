ЧП в Подмосковье: пострадали 54 человека 

Число пострадавших при обрушении конструкции на предприятии «ФМ Ложистик» в Московской области выросло до 54 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Вчера, как сообщал «Рамблер», на территории «ФМ Ложистик» в городе Ступине обрушился надземный пешеходный переход. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по данному факту. Согласно предварительной версии следствия, причиной инцидента стало деформирование крепежных элементов моста в результате перегрузки.

Сегодня собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что число пострадавших при инциденте увеличилось до 54 человек, все они — граждане Киргизии, работники предприятия. Пострадавшие были госпитализированы в девять больниц, 22 из них к настоящему моменту уже были отпущены оттуда, а 32 человека все еще находятся в медицинских учреждениях.

Пострадавшая девушка по имении Адина рассказала телеграм-каналу «Лайф Шот» (Life Shot), что она и другие пострадавшие работали на «ФМ Ложистик» неофициально, раскладывали шоколад по коробкам, и получали около 1,6 тысячи рублей за смену, которая длилась с 23:00 до 8:00 (https://t.me/Lshot/21259).