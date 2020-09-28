Тело Марцинкевича доставили в Москву

«Тело доставлено в Москву. Результатов экспертизы мы не знаем, обещали нам где-то в первой декаде октября. Никакая повторная экспертиза по желанию родственников или адвокатов невозможна, это может назначить только следователь в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказал он.