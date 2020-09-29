18 депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60", — заявил Володин в начале пленарного заседания.