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Число госпитализированных с коронавирусом депутатов Госдумы выросло до 18 

ТАСС и ещё 23 1 час назад
18 депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
Фото: РИА Новости
Количество депутатов Госдумы, попавших в больницу с коронавирусной инфекцией, увеличилось до 18 человек, при этом общее количество переболевших и имеющих антитела депутатов выросло до 60, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60", — заявил Володин в начале пленарного заседания.

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Происшествия , Политика , Вячеслав Володин , Госдума
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